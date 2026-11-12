Enel, ricavi +8,9% a 65 miliardi ed Ebitda ordinario +4% nei nove mesi

Deliberato acconto dividendo 2026 di 0,245 euro, per l’esercizio 2026 atteso EPS a circa 0,74 euro, nella parte alta della guidance

(Teleborsa) - Enel ha riportato ricavi dei nove mesi del 2026 sono pari a 65.022 milioni di euro, in aumento di 5.320 milioni di euro (+8,9%) rispetto all’analogo periodo del 2025.



La variazione - si legge in una nota - è principalmente riconducibile ai maggiori ricavi dalle attività di distribuzione in America Latina, prevalentemente per effetto degli adeguamenti tariffari volti a remunerare gli investimenti effettuati sulle reti negli anni precedenti, e in Spagna, per effetto del nuovo quadro regolatorio. Hanno inoltre contribuito le maggiori vendite di energia elettrica sul mercato wholesale in Europa, nonché la crescita dei ricavi da generazione da fonti rinnovabili, sostenuta soprattutto dalla performance in Colombia. I ricavi del periodo hanno beneficiato anche dell’andamento favorevole dei tassi di cambio.



Queste variazioni positive hanno più che compensato gli effetti negativi, registrati in Italia, derivanti dai minori prezzi medi applicati alla clientela residenziale e alle piccole e medie imprese, oltre che dalla minore generazione da fonte idrica per la riduzione della disponibilità di acqua.



L'EBITDA ordinario ammonta a 17.946 milioni di euro, in aumento di 684 milioni di euro rispetto ai nove mesi del 2025 (+4,0%). Tale variazione positiva è connessa principalmente ai risultati delle attività di Enel Grids, prevalentemente riferibili alla Spagna e all’America Latina, che hanno più che compensato la riduzione dei margini nei business integrati (Enel Green Power, Generazione Termoelettrica e Trading ed Enel Commercial), soprattutto in Italia, rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente.



L'EBIT ammonta a 11.691 milioni di euro, in aumento di 767 milioni di euro (+7,0%) rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente. La variazione è da ricondurre essenzialmente al positivo andamento dell’EBITDA ordinario, ai minori ammortamenti delle attività immateriali e alla diminuzione degli adeguamenti di valore rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente, che hanno più che compensato i maggiori ammortamenti delle attività materiali connessi agli investimenti effettuati nei dodici mesi precedenti.



Nei nove mesi del 2026, il risultato netto ordinario del Gruppo ammonta a 6.018 milioni di euro, in aumento di 315 milioni di euro rispetto ai nove mesi del 2025 (+6%). L’incremento è attribuibile al positivo andamento della gestione operativa che ha più che compensato l'incremento degli oneri finanziari netti relativi ai crescenti investimenti e il maggior utile di pertinenza delle interessenze di terzi connesso alla maggiore contribuzione ai risultati complessivi da parte delle società estere.



Il risultato netto del Gruppo nei nove mesi del 2026 è pari a 5.634 milioni di euro (5.236 milioni di euro nell’analogo periodo del 2025). In particolare, tra le componenti non ordinarie che riconducono il risultato netto ordinario del Gruppo al risultato netto sono ricompresi gli oneri connessi al piano di riorganizzazione in Spagna, pari a 115 milioni di euro, e gli effetti fiscali addizionali stabiliti in Italia dal c.d. "Decreto Bollette" del febbraio 2026, negativi per circa 100 milioni di euro nei nove mesi del 2026.



La situazione patrimoniale

Il patrimonio netto, inclusivo delle interessenze di terzi, ammonta a 50.201 milioni di euro (46.805 milioni di euro al 31 dicembre 2025) mentre l'indebitamento finanziario netto si è attestato a 66.158 milioni di euro (57.182 milioni di euro al 31 dicembre 2025), non inclusivo dell’indebitamento finanziario netto relativo alle "attività classificate come possedute per la vendita" pari a 386 milioni di euro (382 milioni di euro al 31 dicembre 2025). Al 30 settembre 2026, l’incidenza dell’indebitamento finanziario netto sul patrimonio netto complessivo, il cosiddetto rapporto net debt to equity, è pari a 1,32 (1,22 al 31 dicembre 2025).



Gli investimenti

Gli investimenti ammontano a 8.140 milioni di euro nei nove mesi del 2026, in aumento di 1.304 milioni di euro rispetto ai nove mesi del 2025 (+19,1%). Gli investimenti del periodo sono focalizzati principalmente nelle reti e nelle energie rinnovabili. In particolare, in Enel Grids (5.431 milioni di euro, 67% del totale) i maggiori investimenti rispetto all’analogo periodo del 2025 hanno riguardato principalmente Italia, Brasile e Spagna, con lo scopo di migliorare ulteriormente l’affidabilità, la qualità del servizio e la resilienza degli

impianti ad eventi climatici estremi. In Enel Green Power (1.660 milioni di euro, 20% del totale) l’aumento degli investimenti rispetto all’analogo periodo del 2025 è sostanzialmente riconducibile alle attività in Italia, Cile e Nord America. L’ammontare totale degli investimenti nei nove mesi del 2026 raggiunge 9.049 milioni di euro se si includono le acquisizioni di un pacchetto clienti in Spagna (Energía Colectiva S.L.) nonché quelle di un portafoglio di impianti solari da 810 MW negli Stati Uniti e di un impianto eolico da 84 MW in

Italia (Campo Eolico Ariano), per un corrispettivo complessivo di 909 milioni di euro.

La remunerazione degli azionisti

Il CdA ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo in misura pari a 0,245 euro per azione, con un incremento del 7% rispetto all’acconto sul dividendo per l’esercizio 2025.



Tale acconto verrà posto in pagamento a decorrere dal 20 gennaio 2027, con "data stacco" della cedola il 18 gennaio 2027 e record date fissata al 19 gennaio 2027.

Le previsioni

Nei nove mesi del 2026 il Gruppo ha continuato a registrare una solida performance che sottolinea l’efficacia della strategia definita nel Piano 2026-2028, presentato nel mese di febbraio 2026, che prevede un’accelerazione della crescita, grazie all’aumento degli investimenti sia Greenfield che Brownfield, in particolare nei mercati in cui ci si attende un più rapido aumento della domanda di elettricità, al fine di massimizzare il ritorno delle risorse aggiuntive investite.



I risultati raggiunti nei nove mesi dell’anno e le azioni strategiche delineate, consentono al Gruppo di confermare la previsione per il 2026 di un EBITDA ordinario compreso tra 23,1-23,6 miliardi di euro e un Utile netto ordinario compreso tra 7,1-7,3 miliardi di euro.



Alla luce della solida performance dei nove mesi del 2026, la guidance fornita ai mercati finanziari in occasione della presentazione del Piano Strategico 2026-2028 è confermata: nel 2026, il Gruppo prevede un Utile netto ordinario per azione (EPS) a circa 0,74 euro, corrispondente alla parte alta del range di guidance.







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