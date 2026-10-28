Endesa, utile +15% e investimenti +19% nei nove mesi

(Teleborsa) - Endesa , controllata spagnola di Enel , ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto di 1.962 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto ordinario ha raggiunto i 2.125 milioni di euro, con un incremento del 22%, mentre l'EBITDA è cresciuto dell'8,4% a 4.577 milioni di euro.



Nel periodo, la società ha investito 1.622 milioni di euro, in aumento del 19,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le reti sono state al centro di questo impegno, con circa 900 milioni di euro destinati, in crescita del 42%.



L'indebitamento finanziario netto si è attestato a 11.187 milioni di euro, in aumento di 1.100 milioni di euro rispetto alla fine del 2025. Nonostante tale incremento, il rapporto indebitamento finanziario netto/EBITDA è rimasto stabile a 1,8x. Endesa detiene inoltre una liquidità di 6.900 milioni di euro, sufficiente a coprire 17 mesi di scadenze del debito. Il costo medio del debito è leggermente diminuito, passando dal 3,3% al 3,2%.



Endesa conferma la previsione di un utile netto ordinario superiore ai 2.400 milioni nel 2026, nonostante le condizioni di mercato più difficili previste per il quarto trimestre.

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