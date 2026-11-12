Europa chiude in frazionale rialzo, debole invece Milano

(Teleborsa) - Chiusura perlopiù in frazionale rialzo per le principali borse europee
, con Piazza Affari tuttavia in controtendenza. Negli USA, sostanzialmente stabile l'S&P-500
.
Resta protagonista il settore tech globale
dopo le dimissioni di Jensen Huang
dalla carica di presidente, amministratore delegato e membro del consiglio di Nvidia
, con effetto immediato, in seguito a indiscrezioni su diverse relazioni extraconiugali, tra cui una con una donna sospettata di spionaggio per conto della Cina. Colette Kress
, attuale vicepresidente esecutivo e CFO, ha accettato l'incarico di amministratore delegato ad interim.
Parallelamente, rimane monitorato il fronte geopolitico
con il petrolio che sale dopo che Trump
ha affermato che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo con l'Iran e incaricato il vicepresidente JD Vance
di concentrarsi sulle questioni interne piuttosto che sui negoziati con Teheran.
I dati macro
Sono salite oltre le attese le richieste di sussidio alla disoccupazione
negli USA. Nella settimana al 7 novembre, i "claims" sono risultati pari a 200 mila unità, in aumento di 9.000 unità rispetto alle 191mila della settimana precedente (riviste da 189 mila), contro aspettative degli analisti per 195 mila.
Nel Regno Unito, il PIL è aumentato
dello 0,7% nel terzo trimestre su base sequenziale (consensus: 0,7%, dato precedente: 0,5%).
Forex, materie prime e tassi
Seduta in frazionale ribasso per l'euro / dollaro USA
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,32%. Ha sofferto di parecchie vendite l'oro
, che continua gli scambi a 3.874,1 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 86,98 dollari per barile.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +104 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,37%.
Gli indici Nello scenario borsistico europeo
seduta senza slancio per Francoforte
, che riflette un moderato aumento dello 0,41%, piccolo passo in avanti per Londra
, che mostra un progresso dello 0,25%, e composta Parigi
, che cresce di un modesto +0,34%.
Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con il FTSE MIB
che lascia sul parterre lo 0,27%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza infamia e senza lode il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 54.565 punti.
In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,84%); con analoga direzione, in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,58%).
I migliori e i peggiori a Piazza Affari
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Italgas
(+1,86%), Pirelli
(+1,63%), Terna
(+1,27%) e ENI
(+1,07%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Amplifon
, che ha archiviato la seduta a -5,29%.
Crolla Technoprobe
, con una flessione del 4,73%.
Vendite a piene mani su Stellantis
, che soffre un decremento del 4,33%.
Spicca la prestazione negativa di Brunello Cucinelli
, che scende dell'1,78%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Safilo
(+6,54%), Moltiply Group
(+5,63%), Reply
(+5,54%) e ENAV
(+5,37%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su BFF Bank
, che ha archiviato la seduta a -11,44%.
Pessima performance per LU-VE Group
, che registra un ribasso del 4,09%.
Sessione nera per Cembre
, che lascia sul tappeto una perdita del 3,83%. Revo Insurance
scende del 2,42%.