Iccrea, nei nove mesi margine di intermediazione +6,2%

(Teleborsa) - Nei nove mesi 2026, il Gruppo BCC Iccrea ha riportato un margine di intermediazione pari a 4.491 milioni di euro (+6,2% rispetto ai nove mesi 2025) e un margine di interesse pari a 3.211 milioni di euro (+7,4% rispetto ai nove mesi 2025). Andamento positivo anche per le commissioni nette pari a 1.150 milioni di euro (+7,8% rispetto ai nove mesi 2025).



L’utile netto di periodo è stato pari a 1.656 milioni di euro (1.550 milioni di euro nei nove mesi 2025).



L’incidenza dei crediti deteriorati si è confermata su livelli estremamente confortanti sia a livello lordo (NPL Ratio lordo al 2,4%; 2,8% a fine settembre 2025; 2,5% a fine dicembre 2025) sia a livello netto (NPL Ratio netto allo 0,6%; 0,7% a fine settembre 2025; 0,6% a fine dicembre 2025).



Anche il Coverage Ratio del totale dei crediti deteriorati si è attestato su un livello particolarmente elevato e pari a 75,4% (74,3% a fine settembre 2025; 75,8% a fine dicembre 2025). Sempre più contenuta e con ampie coperture (Coverage Ratio pari a 89,4%) la quota di sofferenze in portafoglio (meno di 1/3 del totale portafoglio deteriorati).



La raccolta diretta ha raggiunto i 144,6 miliardi di euro (+2,3% rispetto a fine settembre 2025; +1,0% rispetto a fine dicembre 2025).

Il rapporto tra impieghi e raccolta diretta (Loan to Deposit Ratio) si è posizionato al 70,3% (69,1% a fine settembre 2025; 68,4% a fine dicembre 2025).



Al 30 settembre 2026, il CET1 Ratio è stato pari al 26,9% (25,9% a fine settembre 2025; 26,0% a fine dicembre 2025) e il TC Ratio pari al 26,9% (26,4% a fine settembre 2025; 26,4% a fine dicembre 2025).



Con riferimento alla posizione di liquidità, al 30 settembre 2026, l’indice LCR (Liquidity Coverage Ratio) è stato pari al 277% (289% a fine settembre 2025; 276% a fine dicembre 2025) e l’indice NSFR (Net Stable Funding Ratio) al 159% (162% a fine settembre 2025; 162% a fine dicembre 2025).



Infine, alla stessa data, le riserve di liquidità immediatamente disponibili sono ammontate a 43,5 miliardi di euro (43,6 miliardi di euro a fine settembre 2025; 42,9 miliardi di euro a fine dicembre 2025).





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