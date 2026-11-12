Indicazioni rialziste per Nebius Group

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Seduta decisamente positiva per l' azienda tecnologica che fornisce infrastrutture e servizi per lo sviluppo di AI , parte del Nasdaq 100 , che ha terminato in rialzo del 15,52%.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Nebius Group disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 154,7 USD, con stop loss stimato a quota 115,6 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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