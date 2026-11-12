Lavoro: 452mila entrate programmate da imprese a novembre

(Teleborsa) - Sono quasi 452mila le entrate programmate dalle imprese a novembre, oltre 1,3 milioni nel trimestre novembre 2026-gennaio 2027, con un incremento del 2,1% rispetto allo stesso mese del 2025 . La crescita è più sostenuta nel Mezzogiorno (+3,6%), mentre resta elevata la difficoltà di reperimento, che riguarda il 44,2% dei profili ricercati, pari a circa 200mila ingressi. Lo rileva il Sistema di monitoraggio Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.





La domanda dei settori



I servizi concentrano il 66,7% degli ingressi previsti, pari a oltre 301mila, mentre l’industria, comprese le costruzioni, ne programma circa 121mila (26,7%). Al settore primario fanno capo quasi 30mila entrate (6,6%). Tra i comparti in maggiore crescita rispetto a novembre 2025 si distinguono agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca, servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone e industrie meccaniche ed elettroniche. Le maggiori opportunità di lavoro si concentrano nei servizi di alloggio, ristorazione e turismo (72mila), nel commercio (71mila), nei servizi alle persone (54mila) e nelle costruzioni (44mila).



I profili più richiesti



Le figure più richieste sono gli impiegati e le professioni commerciali e dei servizi, che rappresentano il 35,7% delle entrate programmate, seguite dagli operai specializzati e dai conduttori di impianti e macchinari (29%). Le professioni non qualificate rappresentano il 18,4%, mentre ai dirigenti, specialisti e tecnici sono rivolte il 16,9% delle entrate programmate. Ristoratori

e personale della ristorazione sono i profili più ricercati, con 62mila ingressi, seguiti dagli addetti alle vendite (44mila) e dal personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna delle merci (30mila).



Tra le professioni che crescono maggiormente rispetto a novembre dello scorso anno ci sono, tra quelle con alta qualificazione, i tecnici di apparecchiature ottiche e audio-video, i tecnici della salute e i tecnici del trasporto aereo, navale e ferroviario. Tra impiegati e lavori commerciali e dei servizi aumentano soprattutto le richieste di professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali, di addetti alla segreteria e agli affari generali e di addetti all’accoglienza e all’informazione della clientela. Tra gli operai specializzati e i conduttori di impianti ci sono i conduttori di veicoli a motore, i fabbri ferrai costruttori di utensili e gli operai specializzati dell’industria dello spettacolo.



Chi cercano le imprese



Per il 29,1% delle entrate programmate, pari a 131mila, le imprese esprimono una preferenza per candidati under 30. L’esperienza professionale specifica o maturata nello stesso settore è richiesta per il 65,4% degli ingressi. Sono oltre 65mila le opportunità rivolte a persone con un titolo terziario (14,5% del totale), di cui circa 56mila destinate a laureati e 9mila a diplomati ITS Academy.



La difficoltà di reperimento



Le difficoltà di reperimento sono particolarmente accentuate tra gli operai specializzati e i conduttori di impianti e macchine, per i quali raggiungono il 57,5%. Tra i profili più difficili da trovare figurano gli operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (76,9%), i meccanici, montatori, riparatori e manutentori (74,5%) e i tecnici in campo ingegneristico (69,3%). La principale causa è la mancanza di candidati (25,9% delle entrate programmate), mentre nel 14,2% dei casi le imprese segnalano una preparazione non adeguata.



La geografia della domanda di lavoro

A livello regionale, la Lombardia si conferma al primo posto per numero di entrate programmate, con circa 87mila, seguita dal Lazio (50mila) e dal Veneto (quasi 40mila). Gli incrementi più marcati si registrano in Valle d’Aosta (+13,6%), Basilicata (+13,2%), Trentino-Alto Adige (+8,2%) e Sicilia (+8,0%).

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