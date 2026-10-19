Lavoro, programmate 539 mila entrate a ottobre

Nel trimestre ottobre-dicembre si pianificano 1,35 milioni di ingressi secondo i dati Unioncamere-Ministero Lavoro

(Teleborsa) - Assunzioni in recupero a ottobre, dopo la lieve frenata di settembre, mese che peraltro segue la pausa estiva. In base al Sistema di monitoraggio Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, si pianificano oltre 539mila entrate a ottobre, con un incremento del 3,7% su ottobre 2025, e 1,35 milioni nel trimestre ottobre-dicembre.



Lombardia (99.140), Lazio (58.540) e Campania (50.050) si confermano le regioni con il maggior numero di entrate programmate a ottobre. Le variazioni più marcate rispetto allo stesso periodo del 2025 sono quelle di Basilicata (+11,5%), Valle d'Aosta (+7,9%) e Trentino-Alto Adige (+7,5%), insieme ad andamenti particolarmente favorevoli in Sicilia (+7,4%) e Calabria (+7,2%). Risultano invece in diminuzione le entrate programmate in Toscana (-2,9%) e Umbria (-1,7%).



I settori che trainano la crescita

In generale, i servizi concentrano il 65,3% degli ingressi programmati, mentre il 26,1% riguarda l'industria e le costruzioni, e l'8,6% il settore primario.



Tra i settori con le prospettive occupazionali più favorevoli spiccano i servizi di alloggio e ristorazione e i servizi turistici, con circa 94.500 entrate programmate: un volume che li conferma al primo posto per opportunità di ingresso nel mercato del lavoro e, al tempo stesso, tra gli ambiti che registrano le dinamiche di crescita più sostenute. Una crescita significativa si registra anche nell’agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca e nei servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone. In aumento le opportunità nelle industrie alimentari e nelle industrie meccaniche ed elettroniche.



Le professioni più richieste

Guardando alle posizioni più richieste, emerge che le imprese ricercano 91mila tra dirigenti, tecnici e specialisti (17% del totale), 188mila impiegati, professioni commerciali e nei servizi (35%) e 156mila operai specializzati (29%). Gli esercenti e addetti nelle attività di ristorazione si confermano la professione più richiesta dalle imprese con quasi 77.750 entrate programmate, seguiti dagli addetti alle vendite (48.320) e dal personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci (34.570). Complessivamente, queste tre figure concentrano circa il 30% della domanda delle imprese nel mese.



Tra le maggiori opportunità in termini di crescita si segnalano tecnici di apparecchiature ottiche e audio-video, tecnici della salute e i tecnici del trasporto aereo, navale e ferroviario. Nelle professioni commerciali e dei servizi spiccano invece gli esercenti e addetti nelle attività di ristorazione, gli addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela e gli addetti alle vendite. Tra gli operai specializzati e i conduttori di impianti e macchine aumentano soprattutto le richieste di conduttori di veicoli a motore, di addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per le lavorazioni metalliche e di meccanici e manutentori.



Il mismatch delle professioni

La difficoltà di reperimento scende invece al 43,6% delle entrate complessivamente previste. La principale criticità continua a essere rappresentata dalla mancanza di candidati (25,6% delle entrate programmate), mentre nel 13,6% dei casi le difficoltà sono attribuite a una preparazione non adeguata rispetto alle esigenze aziendali.



Tra dirigenti, specialisti e tecnici, risultano particolarmente difficili da reperire i direttori e dirigenti generali di aziende (76,8%), gli specialisti nelle scienze della vita (74,2%) e i tecnici in campo ingegneristico (72%). Nel gruppo degli impiegati, professioni commerciali e nei servizi sono difficili da reperire, in particolare, le professioni qualificate nei servizi ricreativi e culturali (67,2%), gli addetti alle agenzie per il disbrigo di pratiche (62,1%). Tra gli operai specializzati e i conduttori di impianti e macchine persistono criticità per alcune professioni legate alle attività estrattive (90,4%), alla navigazione (83,7%) e a specifiche lavorazioni manifatturiere (83,1%).



(Foto: Foto di Vitaly Gariev su unsplash)

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