Logistica: mercato vale 118 miliardi, accelera trasformazione

la fotografia scattata dall' Osservatorio Contract Logistics PoliMi

(Teleborsa) - In un contesto economico, geopolitico e normativo di profonda trasformazione, le aziende italiane della Logistica stanno rivedendo le strategie di terziarizzazione, innovando i servizi offerti e accelerando gli investimenti in digitalizzazione. Secondo le stime dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano, nel 2026 - in uno scenario di incertezza a cui si è aggiunta la crisi in Medio Oriente - il fatturato delle aziende italiane di Logistica conto terzi mostra una crescita per il terzo anno consecutivo (dopo la contrazione del 2023), seppure moderata, raggiungendo il valore di 118 miliardi di euro. Un incremento del 4% in termini nominali, che si traduce in +0,6% in termini reali.



Dopo gli aumenti degli ultimi anni, infatti, nel 2026 i costi dei fattori produttivi nel settore hanno avuto un nuovo rialzo. Il prezzo dell’energia elettrica è cresciuto del 29,8%, quello del diesel del 19,6%, mentre i carburanti alternativi sono aumentati in modo più contenuto (+8,2% per l’LNG e +7,3% per il CNG). Costi che si sono trasferiti quasi integralmente a livello tariffario ai committenti. L’indice del costo di trasporto fa segnare +6,4% nelle relazioni “contract” e +7,7% in quelle “spot”. Cresce a un ritmo più contenuto il costo della manodopera (+2%), si stabilizzano i canoni di locazione degli immobili logistici, mentre il costo del denaro è sostanzialmente stabile (-1%). Ma l’aumento generalizzato in una sostanziale stabilità della domanda si traduce in una progressiva pressione sui margini degli operatori.



Negli ultimi anni si registra una crescita delle operazioni straordinarie: nei primi dieci mesi del 2026 38 operazioni M&A hanno coinvolto aziende italiane della Logistica, a fronte di 48 del 2025 e 40 di ciascuno dei due anni precedenti. Tra queste, 10 operazioni sono legate all’integrazione di spedizionieri o allo sviluppo di terminal portuali, le restanti 28 sono finalizzate principalmente al consolidamento del network degli operatori sul territorio.



I cambiamenti in atto stanno spingendo a definire nuove strategie di terziarizzazione. I fornitori logistici ricorrono sempre più a personale interno per la gestione dei magazzini: i dipendenti diretti sono passati da 23 mila nel 2017 ai più di 43 mila di oggi nei principali operatori logistici. Emergono modalità alternative come le joint venture tra committente e fornitore. E si sviluppano nuovi servizi innovativi, che vanno oltre le attività di trasporto e gestione del magazzino: oggi rappresentano più del 10% del fatturato per quasi un terzo dei fornitori (32%, 21 punti in più rispetto a un anno fa).



In questo contesto, si diffonde l’intelligenza artificiale. Cresce la percentuale di aziende che hanno introdotto sistemi AI per la gestione della Logistica e Supply Chain: oggi sono il 48% rispetto al 30% del 2025. Nella maggior parte dei casi (85%) hanno riscontrato benefici uguali o superiori alle attese. Ma nell’81% delle aziende l’implementazione ha richiesto una revisione dei processi amministrativi, operativi o di pianificazione.



Sono alcuni dei risultati della ricerca dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano* presentata oggi al convegno “Trasformare la Logistica, governare il cambiamento – Intelligenza artificiale, modelli di terziarizzazione e innovazione nei servizi”. Uno degli oltre 60 differenti filoni di ricerca degli Osservatori Digital Innovation della POLIMI School of Management del Politecnico di Milano che affrontano i temi chiave dell’Innovazione Digitale nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione.



“La Logistica nell’ultimo anno ha conosciuto importanti evoluzioni economiche, geopolitiche e normative che hanno reso sempre più complesso lo scenario in cui le aziende operano, ma il settore ha dimostrato capacità di resilienza - afferma Marco Melacini, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Contract Logistics -. Nel 2026, il fatturato cresce in termini nominali e la marginalità risente solo parzialmente della crescita del costo dei fattori produttivi, grazie anche al lavoro sull’indicizzazione dei contratti portato avanti negli ultimi anni. In questo contesto, sempre di più, le aziende della Logistica sono chiamate a trasformarsi e a governare il cambiamento: devono rivedere le strategie di terziarizzazione e di impostazione della gestione di magazzino, ampliare e innovare il portafoglio di servizi offerti e accelerare investimenti in digitalizzazione e automazione”.



“Nel percorso di trasformazione della Logistica, l’Intelligenza Artificiale si conferma una leva strategica: quasi metà delle aziende italiane committenti oggi ha progetti AI in corso con risultati in larga parte positivi - aggiunge Damiano Frosi, Direttore dell’Osservatorio Contract Logistics -. L’AI può automatizzare le attività ripetitive, aumentare la frequenza di analisi e controlli, rendere più accessibili le informazioni e supportare la gestione delle eccezioni. Ma governare questa evoluzione significa anche gestirne i rischi collegati, che vanno dalla perdita di informazioni riservate alla difficoltà di comprendere come vengono generati i risultati, fino all’inaccuratezza degli output e alle ‘allucinazioni’. Il valore generato dall’introduzione dell’Intelligenza Artificiale dipende dalla capacità di integrarla nei processi esistenti o di ridisegnarli quando necessario, mantenendo un equilibrio coerente tra automazione, controllo e responsabilità umana”.



“L’innovazione sta ampliando il ruolo dei fornitori logistici, che affiancano alle attività tradizionali servizi a supporto della produzione, della personalizzazione dei prodotti e della gestione circolare dei materiali, integrando al contempo soluzioni digitali avanzate, come l’Advanced Visibility e gli Smart Business Insights, e servizi per la sostenibilità ambientale - sostiene Elena Tappia, Direttrice dell’Osservatorio Contract Logistics -. Nel 2025, per il 32% dei fornitori, i servizi innovativi rappresentano oltre il 10% del fatturato, con un aumento di 21 punti percentuali rispetto al 2023. Le strategie di innovazione seguono direttrici differenti, ma lo sviluppo di capacità analytics emerge come elemento trasversale, a conferma della transizione digitale in atto”.

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