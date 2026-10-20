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Eurozona, accelera la produzione nelle costruzioni in agosto

Finanza, Macroeconomia
Eurozona, accelera la produzione nelle costruzioni in agosto
(Teleborsa) - Accelera il mercato delle costruzioni nella Zona Euro ad agosto. Secondo l'Eurostat, la produzione nel settore delle costruzioni è aumentata dell'1,8% su base mensile, dopo il +0,2% registrato a luglio.

Nell'Europa dei 27, il settore ha riportato un incremento della produzione del 2%, contro il -0,1% registrato il mese precedente.

Rispetto ad un anno prima, la produzione registra una salita dell'1,4% nell'Eurozona mentre sale del 2,6% nell'UE allargata.

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