Mondadori, nei nove mesi ricavi a +3,6% grazie alle acquisizioni. Confermata la guidance

(Teleborsa) - Mondadori , gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi consolidati pari a 729,5 milioni di euro, in crescita del 3,6% rispetto ai 704,5 milioni dello stesso periodo del 2025. La crescita arriva dalle acquisizioni di Edilportale, Hoepli Education e MA Retail. A perimetro costante i ricavi sono sostanzialmente stabili (-0,4%), penalizzati da un ritardo temporaneo nella produzione e distribuzione dei libri scolastici che ha riguardato l'intero mercato.



L'EBITDA adjusted sale del 4,3% a 134,2 milioni, sempre grazie al contributo delle società acquisite. A parità di perimetro sarebbe in lieve calo. L'EBIT scende a 75 milioni da 78,3 milioni, per maggiori oneri non ricorrenti e ammortamenti. L'utile netto si attesta a 48,2 milioni, contro i 51,7 milioni dei nove mesi 2025; quello adjusted a 56,9 milioni (58,5 milioni). Nel terzo trimestre i ricavi sono stabili a 313,5 milioni (-4,5% a perimetro costante) e l'EBITDA adjusted sale leggermente a 88,6 milioni.



Per area, i Libri Trade crescono del 2,3% a 285,5 milioni, con un EBITDA adjusted a +8,3%. Hanno contribuito i fumetti e Electa, che ha avviato la gestione dei bookshop delle Gallerie degli Uffizi. Il gruppo ha mantenuto una quota di mercato del 27% e ha vinto sia lo Strega sia il Campiello con due titoli Einaudi. I Libri Education calano dello 0,6% a 212,5 milioni, ma la quota di mercato delle adozioni sale al 34,7% grazie a Hoepli. Il Retail cresce del 5,2% a 155,7 milioni, trainato dai negozi fisici, nonostante i disservizi logistici dell'e-commerce nel primo semestre. Il Digital balza del 30% a 75,4 milioni con il consolidamento di Edilportale.



La posizione finanziaria netta prima dell'IFRS 16 è negativa per 197,5 milioni, dai 155 milioni di un anno prima, per effetto delle acquisizioni (circa 56 milioni) e dei dividendi. Il cash flow ordinario degli ultimi dodici mesi è di 63,4 milioni. Nei nove mesi il gruppo ha contabilizzato dividendi per 40,2 milioni sul bilancio 2025, in crescita del 10%: la seconda metà sarà pagata a fine novembre.



Mondadori conferma la guidance 2026: crescita low single-digit di ricavi ed EBITDA adjusted, con un margine intorno al 17%, e un cash flow ordinario tra 65 e 70 milioni.



"La solida e costante generazione di cassa ci consentirà sia di cogliere eventuali ulteriori opportunità di crescita per linee esterne sia di garantire una crescente remunerazione dei nostri azionisti", ha detto l'AD Antonio Porro.

Condividi

```