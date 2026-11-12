SYS-DAT, nei nove mesi fatturato ed Ebitda in progresso a doppia cifra

Contribuiscono le acquisizioni di et.ics e Technis Blu

(Teleborsa) - SYS-DAT ha registrato ricavi totali dei primi nove mesi del 2026 pari a 76,1 milioni di euro, in crescita del 15,9% rispetto a 65,7 milioni registrati nei primi nove mesi del 2025, grazie alla crescita organica del 7,5% e alle acquisizioni di et.ics e Technis Blu.



L’EBITDA si è attestato a 15,2 milioni, in crescita del 25,9% e con un margine del 20,0%.



L’utile netto è stato di 5,2 milioni di Euro in crescita del 5,6% rispetto a 4,9 milioni di Euro registrati nei primi nove mesi del 2025, con

un’incidenza percentuale sui Ricavi totali pari al 6,8%.



La Liquidità del Gruppo al 30 settembre 2026 è di 44,1 milioni, in decrescita di 4,4 milioni rispetto a 48,5 milioni registrati al 31 dicembre 2025, a seguito della liquidità generata dalla gestione operativa che ha finanziato le attività di investimento in R&D, di M&A e buy-back.



La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 settembre 2026 è positiva per 13,5 milioni, in decrescita di 3,9 milioni rispetto a 17,4 milioni registrati al 31 dicembre 2025, principalmente per l’effetto derivante dalle acquisizioni di et.ics e Technis Blu e del programma di buy-back.



L'outlook

I risultati dei primi nove mesi e le iniziative avviate nel periodo confermano pertanto la solidità delle direttrici strategiche definite nello Strategic Plan 2026-2028, rafforzando la fiducia del Gruppo nella propria capacità di proseguire lungo un percorso di crescita sostenibile, innovazione continua e creazione di valore per tutti gli stakeholder.

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