Nebius lima stime ricavi su parte bassa forchetta

(Teleborsa) - Le azioni di Nebius crollano del 16% al Nasdaq, dopo che la società di cloud computing ha riportato ricavi superiori alle stime, ma ha fornito previsioni deludenti.



La società ha chiuso il terzo trimestre con ricavi pari a 980,8 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 907,5 milioni di dollari dell'anno prima, mentre la crescita sequenziale è stata pari al 571%. La perdita netta è stata pari a 37,5 milioni di dollari, pari a 13 centesimi per azione, rispetto a quella di 119,6 milioni di dollari, 50 centesimi per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente.



Tuttavia, Nebius ha abbassato la stima sui ricavi 2026 sulla parte bassa della forchetta precedentemente indicata di 3-3,4 miliardi di dollari, che risulterebbe inferiore ai 3,35 miliardi attesi. Un risultato che sconta una minor capacità dei data center per quest'anno ed no slittamento al 2027. L'outlook sul 2027 resta comunque prudente ed indica un fatturato compreso tra 12 e 13 miliardi di dollari, contro un consensus di 12,09 miliardi.



L'azienda prevede spese investimenti pari a 27 miliardi di dollari nel 2026, superiori alla precedente stima di 20-25 miliardi di dollari e alle previsioni di 23,85 miliardi di dollari. Per l'esercizio 2027 si stima un Capex di 40-45 milairdi, nettamente superiore alle previsioni di di 28,77 miliardi di dollari.

Condividi

```