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New York: balza in avanti Alphabet

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti Alphabet
Avanza la Holding statunitense a cui fa capo Google, che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.
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