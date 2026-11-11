New York: brillante l'andamento di Alphabet
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la Holding statunitense a cui fa capo Google, che tratta in utile del 2,75% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alphabet evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alphabet rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Alphabet si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 297,5 USD. Supporto stimato a 291,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 303,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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