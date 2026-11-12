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New York: MicroStrategy Incorporated in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
New York: MicroStrategy Incorporated in forte calo
A picco l'azienda di analisi e business intelligence, che presenta un pessimo -7,38%.
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