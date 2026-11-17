MicroStrategy Incorporated, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso l' azienda di analisi e business intelligence , che mostra un -4,83%.



Lo scenario su base settimanale di MicroStrategy Incorporated rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico di MicroStrategy Incorporated mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 95,63 USD con area di resistenza individuata a quota 102,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 93,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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