Milano
10:03
52.002
+0,11%
Nasdaq
11-nov
28.374
+2,28%
Dow Jones
11-nov
52.486
+0,49%
Londra
10:03
10.870
+0,32%
Francoforte
10:03
26.923
+0,98%
Giovedì 12 Novembre 2026, ore 10.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 3.961,04 dollari alle 08:30
Oro: 3.961,04 dollari alle 08:30
In breve
,
Finanza
12 novembre 2026 - 08.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'Oro vale 3.961,04 dollari l'oncia (-0,67%) alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Oro: 4.158,08 dollari alle 15:40
Oro: 4.036,9 dollari alle 15:40
Oro: 3.879,2 dollari alle 19:30
Oro: 4.168,82 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Gold Spot
-1,42%
Altre notizie
Oro: 4.022,47 dollari alle 19:30
Oro: 4.140,4 dollari alle 19:30
Oro: 3.994,63 dollari alle 19:30
Oro: 4.067,79 dollari alle 11:30
Oro: 4.160,64 dollari alle 19:30
Oro: 3.982,14 dollari alle 11:30
Guide
EU Bond: che cosa sono le obbligazioni emesse dall’Unione europea
L’Unione europea è diventata nel giro di pochi anni uno dei grandi emittenti del mercato obbligazionario in euro. La Commissione raccoglie denaro attraverso titoli con scadenze che possono arrivare a...
leggi tutto