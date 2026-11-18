Milano
16:12
50.474
-0,73%
Nasdaq
16:12
27.147
+0,54%
Dow Jones
16:12
50.350
-0,81%
Londra
16:12
10.578
-1,04%
Francoforte
16:12
25.861
-0,71%
Mercoledì 18 Novembre 2026, ore 16.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 3.765,49 dollari alle 15:40
Oro: 3.765,49 dollari alle 15:40
In breve
,
Finanza
18 novembre 2026 - 15.40
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'Oro vale 3.765,49 dollari l'oncia (-2,17%) alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Oro: 3.903,79 dollari alle 11:30
Oro: 4.125,07 dollari alle 15:40
Oro: 4.104,83 dollari alle 19:30
Oro: 3.910,91 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Gold Spot
-2,39%
Altre notizie
Oro: 3.943,1 dollari alle 15:40
Oro: 3.882,93 dollari alle 19:30
Oro: 4.120,16 dollari alle 11:30
Oro: 4.096,32 dollari alle 11:30
Oro: 4.022,82 dollari alle 08:30
Oro: 4.129,45 dollari alle 08:30
Guide
Art Advisor: chi è, cosa fa e a cosa serve
Le opere d'arte rientrano nella categoria degli investimenti alternativi, che comprende attività diverse dai tradizionali strumenti finanziari.
leggi tutto