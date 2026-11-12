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Piazza Affari: giornata depressa per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per STMicroelectronics
Ribasso composto e controllato per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che presenta una flessione dell'1,85% sui valori precedenti.
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