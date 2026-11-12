Piazza Affari: prevalgono le vendite su BFF Bank

(Teleborsa) - Retrocede molto la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,84%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di BFF Bank rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di BFF Bank si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,336 Euro. Prima resistenza a 1,516. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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