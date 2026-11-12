Piazza Affari: rosso per BF
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo agro-industriale, che tratta con una perdita del 2,54%.
Lo scenario su base settimanale di BF rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico della piattaforma agro-industriale è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,773 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,593. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,953.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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