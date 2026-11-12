Piazza Affari: rosso per BF

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo agro-industriale , che tratta con una perdita del 2,54%.



Lo scenario su base settimanale di BF rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico della piattaforma agro-industriale è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,773 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,593. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,953.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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