Milano
13:12
51.216
+0,36%
Nasdaq
4-nov
28.437
0,00%
Dow Jones
4-nov
53.356
+3,03%
Londra
13:12
10.905
+0,70%
Francoforte
13:12
26.624
+0,70%
Giovedì 5 Novembre 2026, ore 13.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: performance negativa per BF
Piazza Affari: performance negativa per BF
Migliori e peggiori
,
In breve
05 novembre 2026 - 12.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso composto e controllato per il
gruppo agro-industriale
, che presenta una flessione del 2,84% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: negative performance for BF
Piazza Affari: movimento negativo per BF
Piazza Affari: negative move for BF
Piazza Affari: Piaggio Trades Higher
Titoli e Indici
B.F
-3,88%
Altre notizie
Piazza Affari: Solid Performance for Mondadori
Piazza Affari: Cementir Extends Rise
Piazza Affari: amplia l'ascesa Cementir
Piazza Affari: Technogym Trades Higher
Piazza Affari: bullish trend for Philogen
Piazza Affari: scambi al rialzo per Technogym
Guide
Delisting, cosa accade agli azionisti quando una società lascia la Borsa
Il delisting è la revoca delle azioni di una società dalle negoziazioni su una Borsa. Per l’azionista può significare ricevere denaro attraverso un’OPA, vedersi liquidare obbligatoriamente le azioni...
leggi tutto