Milano 13:12
51.216 +0,36%
Nasdaq 4-nov
28.437 0,00%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 13:12
10.905 +0,70%
Francoforte 13:12
26.624 +0,70%

Piazza Affari: performance negativa per BF

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per BF
Ribasso composto e controllato per il gruppo agro-industriale, che presenta una flessione del 2,84% sui valori precedenti.
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