Riforma dei commercialisti, Boidi (UNGDCEC): “Giovani siano al tavolo dell’attuazione”

(Teleborsa) - "Il riconoscimento dell’equilibrio generazionale negli organismi di categoria è un risultato importante per tutta la professione, che accoglie un’istanza sostenuta con forza dall’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Ora occorre coinvolgere i giovani commercialisti al tavolo dell’attuazione: chi eserciterà la professione nei prossimi trent’anni deve poter contribuire alle scelte che ne definiranno il futuro". Lo afferma Michela Boidi, presidente UNGDCEC, esprimendo soddisfazione per l’approvazione definitiva, arrivata l’11 novembre al Senato, del disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento professionale.



"A oltre vent’anni dal decreto legislativo 139/2005, si apre il percorso per adeguare la disciplina a un mercato profondamente cambiato – commenta la presidente dei Giovani commercialisti italiani -. L’attenzione si sposta adesso sul decreto legislativo che il Governo dovrà adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge: riteniamo che il confronto con le nuove generazioni sarà fondamentale per tradurre i principi della delega in misure capaci di rispondere alle esigenze della professione".



Due i temi sui quali l’Unione richiama l’attenzione: "Il primo – evidenzia Alfredo Iannitelli, tesoriere UNGDCEC e co-delegato alla riforma dell'ordinamento professionale - riguarda le specializzazioni, che devono riconoscere e valorizzare competenze ed esperienza, offrendo opportunità di crescita professionale senza introdurre nuove barriere per i giovani. Il secondo è il tirocinio durante il corso di laurea, che richiede una revisione dei percorsi universitari per integrare la formazione accademica con la pratica professionale. Siamo pienamente disponibili al confronto, per rappresentare con determinazione le istanze dei giovani commercialisti e promuoverne le legittime esigenze".

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