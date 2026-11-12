Tobin tax raddoppiata, Bankitalia avverte: valutare le ripercussioni sulla liquidità della Borsa

L'audizione di Andrea Brandolini, capo del Dipartimento Economia e statistica di Via Nazionale

(Teleborsa) - La Banca d'Italia mette in guardia sul nuovo aumento dell'imposta sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin tax, previsto dalla legge di bilancio 2027. "In mercati finanziari globali fortemente integrati, vanno valutate con attenzione le ripercussioni che l'aumento dell'imposta potrebbe avere sulla liquidità del mercato borsistico domestico", ha avvertito Andrea Brandolini, capo del Dipartimento Economia e statistica di Via Nazionale, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.



La manovra prevede un nuovo raddoppio delle aliquote, dopo quello già deciso con la legge di bilancio dello scorso anno. Nell'arco dei due anni, l'aliquota sugli acquisti di azioni e altri strumenti partecipativi passerebbe dallo 0,2% allo 0,8%. Per le società con capitalizzazione pari o superiore a 500 milioni negoziate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali, salirebbe dallo 0,1% allo 0,4%. Raddoppia ancora anche l'aliquota sulle operazioni ad alta frequenza (high-frequency trading), che passa dallo 0,02% del 2025 allo 0,08% dal 2027. Secondo le stime ufficiali, le nuove misure porterebbero un maggior gettito permanente di 1,4 miliardi di euro l'anno.



Con questo intervento, ha spiegato Brandolini, l'aliquota italiana sulle transazioni nei mercati regolamentati "raggiungerebbe quella francese, sarebbe doppia di quella spagnola, resterebbe inferiore a quella ordinariamente applicata nel Regno Unito". Germania e Paesi Bassi, invece, non applicano in via generale una Tobin tax sulle transazioni azionarie. Per le operazioni fuori dai mercati regolamentati, l'aliquota italiana risulterebbe superiore a quelle ordinarie di tutti i Paesi considerati.



Il documento consegnato alle commissioni precisa che il confronto va letto tenendo conto delle differenze tra i sistemi fiscali nazionali, per base imponibile, soglie di applicazione ed esenzioni. In Italia l'imposta colpisce anche i derivati collegati alle azioni e scatta per le società sopra i 500 milioni di capitalizzazione. In Francia l'aliquota è dello 0,4% e in Spagna dello 0,2%, ma in entrambi i casi l'imposta riguarda solo le società nazionali quotate con capitalizzazione superiore a un miliardo. Nel Regno Unito la stamp duty reserve tax si applica ordinariamente con un'aliquota dello 0,5%, salvo esenzioni e regimi particolari.

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