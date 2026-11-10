Manovra, Abi: dal 2024 quasi 15 miliardi di prelievi sulle banche, ora altri 7

In audizione critiche su Ires, Irap, superbonus e transazioni finanziarie: serve "profondo ripensamento delle disposizioni proposte"

(Teleborsa) - "Occorre evitare che una successione di interventi fiscali concentrati sulle banche comprima le risorse disponibili per far svolgere alle stesse i ruoli fondamentali di sostegno all'intera economia". Lo ha detto l'Abi in audizione sul ddl di bilancio 2027 davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Le misure del 2024 e del 2025, ha ricordato, "hanno determinato cumulativamente a carico delle banche un aumento di imposte allo Stato di quasi 15 miliardi di euro", mentre il ddl 2027 prevede "interventi che impattano su redditività, liquidità e, in alcuni casi, sul capitale regolamentare" con un gettito ulteriore di circa 7 miliardi nel triennio: 4,8 di imposte definitive e 2,1 di differimenti di deduzioni e compensazioni, che "determinano anche effetti sui coefficienti prudenziali di vigilanza".



Ires e Irap



L'associazione ha fatto notare che l'articolo 18 aggiunge, nel 2027 e nel 2028, 3 punti all'addizionale Ires già esistente di 3,5 punti: "Per le banche l'aliquota ordinaria del 24% raggiunge quindi il 30,5%", con una detrazione di soli 200mila euro per banca. "Si tratterebbe di un onere tributario che ridurrebbe gli utili disponibili e le risorse destinabili all'autofinanziamento, riducendo la capacità delle banche di erogare finanziamenti." Per l'Abi è "particolarmente pesante" l'articolo 19, che porta dal 90 al 30% la deducibilità Irap di altre spese amministrative e ammortamenti: l'intervento "sarebbe permanente", con una detrazione di soli 90mila euro l'anno. "Sembrerebbe presumere la non inerenza all'attività bancaria" di quei costi, in contrasto con la capacità contributiva e con ragionevolezza e proporzionalità.



La misura "penalizzerebbe fortemente" tecnologia, cybersicurezza e presenza territoriale tramite sportelli, e si somma ai +0,75 punti di Irap e ai +2 della legge 2026 per il 2026-2028. Anche l'Iva indetraibile diventa deducibile ai fini Irap solo per il 30%, e per il 2027 la deducibilità Ires degli interessi passivi scende dal 97 al 96%.



Differimenti e superbonus



L'articolo 20 "rinvierebbe integralmente" al 2028 e 2029 la deduzione di svalutazioni e perdite su crediti pregresse, avviamento e prima applicazione dell'Ifrs 9, e abbassa dal 42 al 25% il limite di utilizzo di perdite fiscali ed eccedenze Ace: "Le diverse anticipazioni di imposta e il sempre più prolungato periodo di recupero comportano ulteriori costi." Sull'articolo 37, che divide in dieci rate le quote 2027 dei crediti superbonus, l'Abi parla di intervento che "apparirebbe al pari di una ristrutturazione forzosa di un debito dello Stato", con "rilevanti effetti negativi sui conti economici, sui patrimoni e sulla liquidità". Pur senza impatto sull'indebitamento, come indica la relazione tecnica, avrebbe "pesanti effetti sulla liquidità" delle imprese, con "potenziale deterioramento del loro merito di credito". Per l'associazione contrasta con la sentenza costituzionale 111/2024, che considera illegittimo incidere sul calcolo economico delle imprese "ora per allora".



Transazioni finanziarie e richieste



In tema di Tobin Tax, Abi ha evidenziato come la legge di bilancio raddoppi le aliquote sulle transazioni finanziarie a 0,8% per gli strumenti non quotati, 0,4% per i quotati e 0,08% per l'alta frequenza, con "impatto sulla liquidità dei mercati, sui costi delle transazioni e sulla competitività finanziaria italiana". "Il ripetersi e l'aggiungersi di misure rivolte prioritariamente ad alcuni settori determinerebbe forti dubbi di costituzionalità e sulla razionalità economica".



La richiesta di Abi



L'Abi ha quindi chiesto "un profondo ripensamento delle disposizioni proposte" e una valutazione degli effetti cumulati delle leggi del 2025, 2026 e di quella in esame, "che determinano un impatto di 22 miliardi di euro", evitando "distorsioni della concorrenza fra gli Stati dell'Unione bancaria europea".

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