Aeroporto di Bologna, ricavi nove mesi +14% ma approccio prudente con riduzione slot invernali

(Teleborsa) - Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi consolidati pari a 150 milioni di euro, in crescita del 14,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. Escludendo i ricavi per servizi di costruzione e quelli per credito da Terminal Value sul Fondo di Rinnovo, i ricavi rettificati si attestano a 109,6 milioni (+8,4%). I ricavi aeronautici sono saliti dell'11,2% a 63,3 milioni, grazie alla crescita del traffico e all'aumento delle tariffe, mentre quelli non aeronautici sono cresciuti del 5,4% a 45,3 milioni.



L'EBITDA è aumentato del 9,1% a 45,7 milioni di euro e quello rettificato del 9,5% a 43,7 milioni. L'EBIT è cresciuto dell'11,5% a 30,7 milioni. La gestione finanziaria è passata in negativo per 2,5 milioni, contro un saldo positivo di 0,3 milioni un anno prima, per i maggiori interessi passivi e la variazione di fair value dello strumento finanziario partecipativo in Marconi Express. L'utile netto sale così del 2,9% a 20,3 milioni.



Nei nove mesi sono transitati nello scalo 8.813.662 passeggeri, il 3,2% in più rispetto al 2025. La crescita è stata però più forte nel primo trimestre (+5%) che nel secondo e nel terzo (+2,6% ciascuno). Il traffico internazionale, pari al 75% del totale, è cresciuto del 2,99%, quello nazionale del 4,2%. Il segmento low cost è salito del 4,9%, mentre il traffico di linea è calato dello 0,6%.



Il quadro si è indebolito a ottobre, con 972.939 passeggeri, il 6,4% in meno rispetto a un anno prima, e movimenti aerei in calo del 6,2%. La società spiega che il calo di ottobre e la riduzione degli slot programmati per la stagione invernale suggeriscono "un approccio più prudente" per i prossimi mesi. L'esposizione diretta alle tensioni geopolitiche resta contenuta, pari a circa il 2% del traffico e concentrata sui collegamenti con Dubai.



"Guardando ai prossimi mesi, lo scenario del trasporto aereo richiede tuttavia un approccio prudente: la maggiore cautela dei vettori nella programmazione della capacità, insieme alle tensioni geopolitiche e alla crescente sensibilità della domanda ai prezzi, rende importante monitorare con attenzione l'evoluzione del mercato", ha dichiarato l'amministratore delegato Nazareno Ventola.



L'indebitamento finanziario netto è salito a 59,4 milioni di euro dai 26,3 milioni di fine 2025, per effetto soprattutto degli investimenti e del pagamento di dividendi per 12,6 milioni. Gli investimenti del periodo ammontano a 40,9 milioni. Tra questi rientra il completamento del nuovo parcheggio multipiano, che da settembre porta la capacità a 2.218 posti auto. Proseguono i lavori per l'ampliamento del terminal airside e per le nuove gateroom Schengen, mentre è stato approvato il progetto esecutivo per l'ampliamento del Terminal Building.

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