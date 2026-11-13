Asia debole, resiste Tokyo

(Teleborsa) - Seduta contrastata per le principali borse asiatiche con il focus sul mercato valutario dopo che lo yen ha infranto la soglia attentamente monitorata a 160
per dollaro per la prima volta da settembre, salvo poi rimbalzare a seguito delle speculazioni secondo cui un ulteriore deprezzamento avrebbe indotto i responsabili politici giapponesi a intervenire nuovamente per tutelare la valuta.
Il responsabile valutario giapponese, Atsushi Mimura
, ha dichiarato di aver la forte impressione che le oscillazioni della moneta negli ultimi giorni siano state " troppo rapide " e ricordato agli investitori l'intervento sul mercato valutario di alcuni mesi fa, quando lo yen raggiunse il minimo degli ultimi 40 anni, toccando quasi 164 contro il dollaro.
Resta monitorato anche il settore tech
per i possibili riflessi dall'America dopo le dimissioni di Jensen Huang
dalla carica di presidente, amministratore delegato e membro del consiglio di Nvidia.
Occhi infine sul fronte geopolitico in scia alle parole di Trump
che ha affermato di aver detto al vicepresidente JD Vance di non negoziare con l'Iran e suggerito che il conflitto potrebbe concludersi senza un accordo per imporre limiti concordati al programma nucleare di Teheran.Tokyo
mostra un timido guadagno, con il Nikkei 225
che sta mettendo a segno un +0,35%; sottotono invece Shenzhen
, che continua la seduta a -2,1%.
In netto peggioramento Hong Kong
(-2,65%); con analoga direzione, in ribasso Seul
(-0,85%).
In frazionale calo Mumbai
(-0,47%); come pure, in rosso Sydney
(-0,93%).
Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un modesto 0%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile +0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un moderato +0,02%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,87%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,61%.