AstraZeneca, rumours: taglia 600 posti nel settore vendite negli Stati Uniti

La mossa rientra nell'ambito di un piano di risparmio

(Teleborsa) - AstraZeneca avrebbe eliminato circa 600 posizioni lavorative dai propri team commerciali dedicati alle aree respiratoria e immunologica negli Stati Uniti. Si tratta di un primo segnale della strategia del colosso farmaceutico britannico per riallocare le risorse per favorire l'espansione della propria pipeline di nuovi farmaci.



Lo hanno riferito alcune fonti vicine alla vicenda, raggiunte da Bloomberg, aggiungendo che parte del personale coinvolto si occupava della commercializzazione dei farmaci per l'asma Breztri e Airsupra.



I tagli rientrano in un programma triennale di contenimento dei costi avviato da AstraZeneca e che prevede oneri di ristrutturazione una tantum fino a 2 miliardi di dollari, a fronte di un risparmio annuo ante imposte di 1,5 miliardi di dollari. L'amministratore delegato Pascal Soriot ha dichiarato che tali risorse saranno reinvestite principalmente nello sviluppo di nuovi farmaci.



È previsto che alcuni dei dipendenti interessati dalla ristrutturazione vengano ricollocati all'interno dell'azienda, che negli Stati Uniti conta oltre 25.000 collaboratori.



AstraZeneca ha inoltre ridotto il contratto con Syneos Health, partner a cui si affida per la commercializzazione dei propri farmaci negli Stati Uniti.



Lo scorso anno, il portafoglio dedicato alle aree respiratoria e immunologica ha rappresentato circa il 14% del fatturato totale; la divisione ha registrato una crescita del 12%, superata solo dal segmento oncologico. Tra i prodotti di punta figurano l'inalatore per l'asma Symbicort – un farmaco di lunga data – e l'anticorpo monoclonale Fasenra, indicato per una forma grave di asma.



Breztri, anch'esso un inalatore per l'asma, ha ottenuto di recente l'approvazione per il trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), una patologia polmonare potenzialmente letale, riscuotendo un rapido successo negli Stati Uniti dal suo lancio per questa specifica indicazione, avvenuto a luglio. Al contrario, Airsupra ha dovuto affrontare pressioni sui prezzi nel mercato statunitense sin dal suo lancio, avvenuto nel 2024.

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