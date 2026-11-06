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Londra: movimento negativo per Astrazeneca

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Astrazeneca
Pressione sull'azienda globale biofarmaceutica britannica, che tratta con una perdita del 3,06%.
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