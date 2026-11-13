Avio: Two Sigma riduce lo short, WorldQuant aumenta

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Avio , società attiva nella propulsione spaziale e per la difesa e quotata su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Two Sigma Investments ha ridotto ieri la propria posizione all'1,15% (rispetto all'1,22% datato 11 novembre 2026), proseguendo la discesa. WorldQuant ha invece aumentato allo 0,64% (rispetto allo 0,58% datato 10 novembre 2026).



Immutate le posizioni di Jupiter Asset Management (0,82% al 13 agosto), PDT Partners (3,23% al 14 ottobre) e Tudor Capital Europe (0,7% al 25 settembre 2026).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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