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Avio, Marshall Wace scende sotto soglia nello short

Difesa, Finanza, Posizioni nette corte, Spazio
Avio, Marshall Wace scende sotto soglia nello short
(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Avio, società attiva nella propulsione spaziale e per la difesa e quotata su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Marshall Wace è sceso ieri sotto soglia, con lo 0,49% (rispetto allo 0,5% datato 8 ottobre 2026).

Immutate le posizioni di Capital Fund Management (0,5% al 9 ottobre), Jupiter Asset Management (0,82% al 13 agosto), PDT Partners (3,23% al 14 ottobre), Tudor Capital Europe (0,7% al 25 settembre), Two Sigma Investments (1,95% al 15 ottobre) e WorldQuant (0,96% al 22 ottobre 2026).

La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).
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