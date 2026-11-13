Banche e fornitori IT, metà della spesa critica fa capo a 4 soggetti. Bankitalia chiede piani entro fine anno

Il focus nel Rapporto sulla stabilità finanziaria

(Teleborsa) - Il rischio tecnologico è diventato un tema centrale per la stabilità del sistema finanziario. Lo sottolinea la Banca d'Italia in un riquadro del Rapporto sulla stabilità finanziaria di novembre. "Negli ultimi anni il rischio relativo alle tecnologie ICT ha assunto una crescente rilevanza per la stabilità finanziaria", si legge, "per effetto della digitalizzazione del settore e delle sempre più strette interconnessioni tra intermediari e fornitori tecnologici". La complessità delle catene di fornitura, aggiunge Via Nazionale, "aumenta il potenziale impatto sistemico di incidenti operativi e di sicurezza informatica".



La mappa delle dipendenze



Le prime analisi sui registri previsti dal regolamento europeo DORA mostrano, secondo la Banca d'Italia, "la rilevanza delle dipendenze tecnologiche all'interno del settore finanziario". Alla fine del 2025 gli intermediari vigilati direttamente da Via Nazionale si avvalevano di oltre 3.600 fornitori e subfornitori di servizi ICT, con circa 9.600 contratti. Il perimetro comprende banche meno significative, istituti di pagamento e di moneta elettronica, imprese di investimento, operatori delle criptoattività, Cassa depositi e prestiti e BancoPosta. Circa il 95% dei contratti riguarda fornitori esterni al gruppo, per lo più localizzati nell'area dell'euro, e circa la metà supporta funzioni critiche o importanti.



Proprio su queste funzioni emergono "significativi fenomeni di concentrazione". Per le forniture esterne, i primi 4 fornitori diretti assorbono circa il 50% della spesa complessiva. Le catene di fornitura, inoltre, "risultano spesso articolate in più livelli di subfornitura e sono caratterizzate da una limitata sostituibilità dei fornitori". Secondo la Banca d'Italia, questo evidenzia "rilevanti dipendenze operative e la necessità di rafforzare le strategie di uscita e continuità operativa previste dal regolamento DORA".



Per affrontare questi rischi Via Nazionale ha adottato un approccio di supervisione su tre fronti: analisi trasversali e monitoraggio dei rischi, vigilanza sui singoli intermediari e azioni mirate sui fornitori di servizi ICT. L'attività è stata accompagnata da un dialogo strutturato con intermediari e fornitori, "volto ad accrescere la consapevolezza dei rischi emergenti".



L'intelligenza artificiale, opportunità e minaccia



In questo quadro si inserisce la comunicazione della Banca d'Italia del 17 luglio su resilienza operativa digitale e modelli avanzati di intelligenza artificiale. Il documento richiama l'attenzione degli intermediari su opportunità e rischi dell'IA. "Se da un lato tali strumenti sono in grado di potenziare le capacità di monitoraggio, nonché di rilevazione e risposta agli incidenti informatici", osserva il Rapporto, "dall'altro possono accrescere l'efficacia degli attacchi cyber".



La comunicazione chiede quindi di rafforzare la governance e l'"igiene informatica", la gestione delle vulnerabilità, il monitoraggio, i test e il controllo dei rischi ICT e di terze parti. La Banca d'Italia ha invitato gli intermediari a effettuare una valutazione approfondita dei propri presidi e a predisporre entro il 31 dicembre 2026 una relazione con un piano di rafforzamento coerente con il proprio profilo di rischio. La comunicazione è in linea con quella inviata il 7 luglio dalla Vigilanza della BCE alle banche significative dell'area dell'euro.



Geopolitica ed emergenze



Nel Rapporto la Banca d'Italia avverte anche che "le persistenti tensioni geopolitiche accrescono i rischi operativi, con possibili ricadute sulla continuità dei servizi finanziari", tra l'altro attraverso interruzioni delle forniture energetiche. "La dipendenza di più operatori finanziari dalle medesime infrastrutture e forniture critiche può amplificare e propagare gli effetti di eventuali interruzioni", si legge. Per questo, nel Codise, il comitato per la continuità operativa del mercato finanziario italiano, è stata avviata una ricognizione sulla preparazione degli operatori sistemici, anche in caso di interruzioni prolungate. Tra le misure allo studio c'è la possibilità di garantire l'elettricità agli operatori finanziari critici anche in caso di emergenza energetica prolungata.



Il rafforzamento della resilienza operativa digitale, conclude Via Nazionale, "costituisce una priorità strategica per garantire la continuità dei servizi essenziali e contenere i rischi derivanti dalle dipendenze tecnologiche e dalle minacce cyber in continua evoluzione".



Il Rapporto arriva in una giornata che rende il tema di stretta attualità. Proprio oggi è in corso una prolungata interruzione dei servizi di Microsoft , che sta causando disagi a imprese e utenti. È il tipo di rischio su cui insiste la Banca d'Italia: la dipendenza di molti operatori da pochi grandi fornitori tecnologici, i cui disservizi possono propagarsi rapidamente lungo le catene di fornitura.

Condividi

```