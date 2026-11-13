BFF: Two Sigma e D. E. Shaw aumentano short, PDT torna sopra soglia

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su BFF Bank , società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Two Sigma Investments ha aumentato ieri la propria posizione al 2,68% (rispetto al 2,56% datato 11 novembre 2026) e D. E. Shaw & Co. allo 0,83% (rispetto allo 0,71% datato 11 novembre 2026). PDT Partners è invece tornato sopra soglia con lo 0,58%, dopo essere sceso allo 0,39% il 25 maggio 2026.



Immutate le posizioni di Capital Fund Management (0,98% al 5 novembre) e Helikon Long Short Equity Fund (1,02% al 13 ottobre 2026).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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