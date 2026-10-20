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BFF Bank, Citigroup sale sopra il 3% del capitale

Banche, Finanza, Partecipazioni rilevanti
BFF Bank, Citigroup sale sopra il 3% del capitale
(Teleborsa) - Citigroup è salita oltre la soglia del 3% del capitale di BFF Bank. È quanto emerge dalla comunicazione inviata alla Consob il 14 ottobre 2026, da cui risulta che il gruppo bancario statunitense detiene il 3,17% dei diritti di voto della banca milanese.

La soglia è stata superata l'8 ottobre 2026 a seguito di acquisti di azioni sul mercato. La partecipazione è detenuta interamente in azioni, senza alcuna posizione in strumenti finanziari.

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