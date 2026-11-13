Binance, gli USA sequestrano oltre 1 miliardi di dollari in criptovalute sottratte a fine ottobre

(Teleborsa) - Le autorità statunitensi hanno sequestrato circa 1,2 miliardi di dollari in asset virtuali
sottratti alla piattaforma di scambio di criptovalute Binance
il mese scorso. Lo ha reso noto il Dipartimento di Giustizia statunitense (DOJ), annunciando misure concrete per contrastare le truffe informatiche riconducibili alla Corea del Nord.
Il 29 ottobre, dal colosso delle criptovalute sono stati sottratti oltre 6 miliardi di dollari
; il DOJ ha attribuito l'accaduto ad attori legati all'esercito nordcoreano
, che l'FBI ha identificato con il nome in codice "TraderTraitor".
Grazie a un'azione coordinata tra il governo statunitense e il settore privato, è stato possibile congelare oltre 2,7 miliardi
di dollari di tale somma.
Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato di aver intrapreso un'azione coordinata contro quelli che ha definito "piani del governo nordcoreano per finanziare il proprio regime attraverso il furto massiccio di criptovalute".
Tra queste misure rientra "il sequestro e il blocco, autorizzati dal tribunale, di oltre 1,2 miliardi di dollari in criptovalute sottratte di recente a Binance", ha precisato il Dipartimento.
Le operazioni di tracciamento e congelamento sono ancora in corso
, poiché gli attori legati a "TraderTraitor" continuano a riciclare il denaro
attraverso vari canali legati alle criptovalute.