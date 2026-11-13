Blackout Microsoft, Morningstar DBRS stima danni assicurati tra 300 e 500 milioni di dollari

Molte polizze cyber coprono solo gli attacchi informatici e non i guasti tecnici

(Teleborsa) - Il blackout di Microsoft ancora in corso potrebbe generare un certo numero di richieste di risarcimento alle compagnie assicurative, soprattutto da parte di imprese che hanno subito perdite economiche, interruzioni dell'attività e ritardi nel servizio ai clienti. L'impatto complessivo sugli assicuratori, però, dovrebbe essere limitato. È la valutazione preliminare di Morningstar DBRS, che stima perdite assicurate globali tra 300 e 500 milioni di dollari.



Secondo l'agenzia di rating, non tutte le imprese colpite avranno automaticamente diritto a un indennizzo: dipenderà dai termini delle singole polizze. Alcune polizze cyber coprono solo i danni causati da attacchi informatici dolosi, mentre il blackout di Microsoft sembra dovuto a un guasto tecnico e non a un'azione deliberata. Inoltre, alcune polizze prevedono periodi di attesa prima che scatti la copertura per l'interruzione dell'attività. L'esito finale dipenderà quindi da franchigie, sottolimiti ed esclusioni. Le perdite economiche che restano fuori dalle coperture saranno a carico delle imprese.



Morningstar DBRS richiama come termine di paragone il blackout CrowdStrike del 2024, causato da un aggiornamento software difettoso che colpì circa 8,5 milioni di dispositivi Windows nel mondo. Quel caso mise in difficoltà compagnie aeree, ospedali, banche e catene commerciali, con voli cancellati, attività interrotte e ritardi nei servizi. Secondo le stime di CyberCube, citate dall'agenzia, generò perdite assicurate tra 400 milioni e 1,5 miliardi di dollari. Il blackout di Microsoft è per ora meno grave, ma secondo l'agenzia, se dovesse protrarsi per diversi giorni, potrebbe diventare altrettanto serio o persino peggiore.



Entrambi i casi, osserva Mario de Cicco, vice president per le istituzioni finanziarie europee di Morningstar DBRS, mettono in luce i rischi di credito e operativi legati alla crescente dipendenza degli assicuratori da pochi grandi fornitori tecnologici e infrastrutture server, con conseguenze difficili da prevedere.

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