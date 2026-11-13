Unipol, Morningstar DBRS: risultati solidi nei nove mesi, giudizio di credito invariato

(Teleborsa) - Morningstar DBRS promuove i conti dei primi nove mesi del 2026 di Unipol e lascia invariato il proprio giudizio di credito sul gruppo. Secondo l'agenzia di rating, i risultati confermano la tenuta della posizione di leadership del gruppo nel mercato assicurativo italiano e il proseguimento del percorso verso gli obiettivi strategici.



L'utile netto consolidato è cresciuto del 12,6% a 1,26 miliardi di euro, sostenuto da una solida performance tecnica e dalla crescita della raccolta sia nel ramo Danni sia nel Vita. Includendo il contributo di BPER per l'intero periodo, l'utile sale a 1,39 miliardi (+12,4%). L'utile del solo gruppo assicurativo cresce del 30,1% a 1,25 miliardi, a conferma, secondo l'agenzia, della forza del core business.



La raccolta premi diretta è aumentata del 5,3% a 12,8 miliardi, con una crescita equilibrata tra i rami. Nel Danni i premi salgono del 3,9% a 7,05 miliardi, trainati dall'auto (+4,9%) e dalla salute (+8,2%). Nel Vita crescono del 7,2% a 5,75 miliardi.



La redditività tecnica resta, per Morningstar DBRS, uno dei punti di forza del gruppo. Il combined ratio del ramo Danni migliora al 92,5% dal 93,5% di un anno prima, nonostante l'impatto degli eventi catastrofali dell'estate. Il miglioramento è ancora più netto nel non-auto, dove l'indice scende all'88,3% dal 93,0%. Sul fronte patrimoniale, il Solvency II ratio consolidato si attesta al 244% a fine settembre, in aumento rispetto al 230% di fine 2025 ma in calo rispetto al 259% di fine giugno. Quello del gruppo assicurativo è al 275%, contro il 279% di fine 2025.



Nel complesso, conclude Arnaud Journois, senior vice president per le istituzioni finanziarie europee di Morningstar DBRS, la solida performance dei nove mesi conferma la forza del franchise di Unipol, la sua capacità di generare utili e la sua posizione patrimoniale. Per questo, ha aggiunto, "il nostro giudizio di credito resta invariato".

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