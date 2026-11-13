Borse europee caute dopo il caso Nvidia, focus sull’IA

Prezzi del petrolio ancora condizionati dall'incertezza sul Medio Oriente

(Teleborsa) - Partenza prudente per le principali borse europee dopo il terremoto Nvidia che ha coinvolto i mercati in Asia. Jensen Huang ha lasciato la carica di CEO alimentando preoccupazioni su tutta la filiera dell'intelligenza artificiale. Il focus degli investitori resta concentrato sul settore tech messo ancora alla prova con l'IPO di Anthropic ormai nelle fasi finali.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,106. L' Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,43%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 88,92 dollari per barile, sul persistere dell'incertezza sul Medio Oriente.



Avanza di poco lo spread , che si porta a +106 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,42%.



Tra le principali Borse europee ferma Francoforte , che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra , che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per Parigi , che passa di mano sulla parità. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share , con le quotazioni che si posizionano a 54.517 punti.



Tra i migliori e peggiori titoli italiani a grande capitalizzazione



Bene ENI che mostra un moderato rialzo dell'1,33%.



Resistente Terna , che segna un piccolo aumento dello 0,85%.



Buzzi avanza dello 0,72%.



Si muove in modesto rialzo Tenaris , evidenziando un incremento dello 0,69%.



Avio invece continua la seduta con -1,90%.



Sotto pressione Fincantieri , con un forte ribasso dell'1,59%.



Fiacca Generali Assicurazioni , che mostra un piccolo decremento dell'1,47%.



Discesa modesta per Technoprobe , che cede un piccolo -1,06%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione



BFF Bank (+2,86%), SOL (+1,89%), Cembre (+1,59%) e Intercos (+1,03%).



Dal lato dei ribassi



Juventus prosegue le contrattazioni a -6,86%: il CdA ha deliberato di esercitare parzialmente la delega conferita dall’Assemblea straordinaria per un importo massimo complessivo di circa 200 milioni e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale.



Soffre Carel Industries , che evidenzia una perdita del 2,66%.



Preda dei venditori Moltiply Group , con un decremento del 2,26%.



Si concentrano le vendite su Ferragamo , che soffre un calo del 2,08%.

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