Milano 15:39
51.810 0,00%
Nasdaq 15:39
28.170 -0,42%
Dow Jones 15:40
52.417 +0,23%
Londra 15:40
10.871 +0,07%
Francoforte 15:39
26.758 -0,05%

Cambi: euro a 0,8348 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8348 sterline alle 15:41
Euro a 0,8348 sulla sterlina inglese alle 15:41.
Condividi
```