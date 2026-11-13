Milano 15:40
51.835 +0,05%
Nasdaq 15:40
28.189 -0,35%
Dow Jones 15:40
52.417 +0,23%
Londra 15:40
10.871 +0,07%
Francoforte 15:40
26.774 +0,01%

Cambi: euro a 0,9253 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9253 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9253 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
```