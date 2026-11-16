Milano 17:35
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Nasdaq 19:24
27.281 -2,37%
Dow Jones 19:24
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Londra 18:04
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Cambi: euro a 0,9244 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9244 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9244 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
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