Cambiamento climatico: Intesa Sanpaolo supporta investimenti di Coop Alleanza 3.0

per affrontare le sfide

(Teleborsa) - Investire oggi per rendere strutture e infrastrutture più efficienti, innovative e capaci di affrontare le sfide ambientali di domani: è questo l'obiettivo del finanziamento da 29 milioni di euro di Intesa Sanpaolo favore di Coop Alleanza 3.0, destinato a sostenere interventi di efficientamento energetico, digitalizzazione e ammodernamento del patrimonio immobiliare della Cooperativa.



L'operazione, realizzata dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, rientra nella innovativa tipologia Adaptation & Resilience (A&R), dedicata a sostenere specificamente progetti di miglioramento dell'Adattamento e Resilienza al cambiamento climatico, in coerenza con le linee guida del Piano d'Impresa 2026-2029 della Banca, che prevede un crescente impegno del Gruppo nell'accompagnare i clienti nei percorsi di transizione sostenibile e gestione dei rischi climatici.



Il finanziamento supporta un programma di investimenti volto a rafforzare l'efficienza degli asset e la loro capacità di rispondere ai cambiamenti ambientali e operativi dei prossimi anni, contribuendo a ridurre l'impatto dei rischi climatici sulle attività aziendali. Il progetto si inserisce nel percorso di sviluppo e trasformazione avviato da Coop Alleanza 3.0, che punta a consolidare l'efficienza operativa, accelerare l'innovazione tecnologica e accrescere la sostenibilità delle proprie strutture, con ricadute positive sulla qualità dei servizi offerti a soci e consumatori.



Le risorse saranno destinate principalmente a progetti di efficientamento energetico, sviluppo di infrastrutture intelligenti e digitalizzazione, oltre che a interventi di riqualificazione degli edifici finalizzati al miglioramento delle prestazioni complessive e del comfort termico.



Luca Zaccherini, Direttore Generale di Coop Alleanza 3.0 ha ricordato che “le anomalie meteorologiche – oggi crescenti sia in frequenza sia in intensità – possono generare impatti diretti sulla gestione dei punti vendita e per garantire la continuità del servizio e la qualità dell'offerta, è indispensabile mettere in campo una pluralità di leve tecnologiche, edilizie e procedurali. Evoluzioni che richiedono ingenti investimenti, che la Cooperativa sta sostenendo anche grazie a partner finanziari come la Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo. L’innovativo finanziamento da 29 milioni di euro recentemente siglato ci consentirà proprio di incrementare gli interventi strutturali volti a rafforzare l'efficienza degli asset e la loro capacità di rispondere ai cambiamenti ambientali e operativi dei prossimi anni”.



Per Laura Asperti, Responsabile Industry Food & Beverage And Distribution della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo: “Accompagnare le imprese nei percorsi di investimento orientati a una gestione più efficiente e sostenibile delle proprie attività significa contribuire a rafforzarne la competitività nel tempo. Con questa operazione confermiamo il nostro impegno nel sostenere progetti che favoriscono innovazione, efficientamento e capacità di affrontare i cambiamenti in atto, generando valore duraturo per le aziende e per le comunità di riferimento".



Con questa operazione Intesa Sanpaolo, guidata dal CEO Carlo Messina, "conferma il proprio ruolo di partner strategico per le imprese italiane, mettendo a disposizione competenze specialistiche e soluzioni finanziarie innovative per supportarne i piani di investimento. Il Gruppo continua ad accompagnare le aziende nell'affrontare le sfide economiche, ambientali e tecnologiche che stanno trasformando i mercati, favorendo percorsi di crescita in grado di coniugare competitività, sviluppo sostenibile e creazione di valore nel lungo periodo".

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