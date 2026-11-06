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/ Intesa Sanpaolo, Citigroup riprende la copertura con Buy
Intesa Sanpaolo, Citigroup riprende la copertura con Buy
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06 novembre 2026 - 08.33
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(Teleborsa) -
Citigroup
ha
ripreso la copertura
su
Intesa Sanpaolo
, colosso bancario italiano, con una raccomandazione "
Buy
" e un target price di 7,18 euro per azione.
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