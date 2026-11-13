Cash Collect UniCredit su Banco BPM, Eni, Prysmian e Saipem: 1,73% al mese, barriera al 60%

Il certificato DE000UR4DMQ1 paga premi mensili con memoria fino a ottobre 2028 e prevede l'autocall step-down da gennaio 2027: analisi del paniere e degli scenari

(Teleborsa) - Un paniere che copre tre comparti chiave del listino milanese, cioè credito, energia e infrastrutture elettriche, in una fase segnata dal ritorno del risiko bancario e da un petrolio in raffreddamento. È questo il profilo del Cash Collect di UniCredit con codice DE000UR4DMQ1, emesso da UniCredit Bank GmbH e appartenente alla famiglia Cash Collect Worst Of con memoria e rimborso anticipato automatico Step-Down. I sottostanti sono Banco BPM , Eni , Prysmian e Saipem .



Protezione e rendimento

La struttura riconosce un premio mensile condizionato dell'1,73%, pari a un potenziale 20,76% annuo, con barriera al 60%. Il meccanismo è worst of: per incassare la cedola tutte le azioni devono quotare almeno al 60% del rispettivo valore iniziale alla data di osservazione. Grazie all'effetto memoria, i premi non pagati restano accantonati e vengono liquidati alla prima rilevazione in cui la condizione torna soddisfatta. Il primo premio potrà essere pagato già il 19 novembre. È la cedola più bassa delle cinque emissioni della serie, inferiore di 0,51 euro al mese rispetto al certificato più generoso. La differenza riflette la presenza di Eni, titolo meno volatile, che compensa in parte i nomi più ciclici. Anche la barriera capitale è fissata al 60% ed è di tipo europeo: conta solo la data di valutazione finale, quindi i ribassi intermedi non compromettono di per sé il rimborso. Resta fermo che nessuno dei prodotti della serie offre una protezione incondizionata del capitale.



Durata e possibile scadenza anticipata

La vita massima è di due anni, ma la scadenza del 19 ottobre 2028 può accorciarsi grazie a un'opzione mensile di rimborso anticipato attiva dal 21 gennaio 2027. La soglia di autocall parte dal 95% dello strike e scende di un punto al mese fino al 75% del 21 settembre 2028. Il meccanismo step-down rende il richiamo via via più facile: a gennaio 2028 basterebbe che il titolo peggiore si trovasse all'83% del valore iniziale. In quel caso il certificato si estingue e restituisce il nominale insieme ai premi dovuti, compresi quelli in memoria. La rilevazione iniziale è fissata al 2 novembre 2026, mentre gli strike ufficiali sono riportati nelle Condizioni Definitive dell'emittente.



I sottostanti

Banco BPM: conti solidi e dossier Crédit Agricole - Il terzo trimestre si è chiuso con un utile di 452,5 milioni, sopra i circa 432 milioni attesi dagli analisti. La banca ha confermato l'obiettivo di utile 2026 sopra 1,95 miliardi e ha alzato quello sul dividendo a oltre 1 euro per azione, con un CET1 al 13,79%. Secondo Morningstar DBRS l'utile ante imposte è cresciuto del 7% su base annua. Il fattore principale resta però il risiko bancario. Crédit Agricole ha proposto di fondere Banco BPM con la propria controllata italiana: l'operazione porterebbe la quota del gruppo francese dal 29,6% a circa il 45% della nuova società, con il completamento atteso nella seconda metà del 2027. Il consiglio di Banco BPM riceve oggi, 12 novembre, una prima informativa sulla proposta. Sul piano tecnico pesa l'acconto sul dividendo da 0,50 euro, con stacco il 23 novembre e pagamento il 25 novembre: lo stacco ridurrà meccanicamente il prezzo del titolo. Oggi l'azione tratta a 14,66 euro (-0,07%), con lo spread BTP-Bund salito a 105,8 punti base.



Eni: cassa e remunerazione degli azionisti - Il gruppo ha registrato un utile netto adjusted di 2,8 miliardi nel terzo trimestre (+125% su base annua) e una produzione salita a 1,83 milioni di boe al giorno. Il buyback 2026 sale a 3,8 miliardi e si aggiunge un dividendo straordinario da 1,3 miliardi; la stima sul flusso di cassa operativo dell'anno è stata alzata a 16,5 miliardi. Hanno aiutato i prezzi del greggio: nel trimestre il Brent dated ha avuto una media di 97 dollari al barile, contro i 69 di un anno prima. Oggi il future sul Brent scambia intorno a 92,7 dollari, mentre il titolo sale dell'1,69% a 25,625 euro.



Prysmian: trimestre record, ma titolo volatile - Il gruppo dei cavi ha ottenuto un Ebitda adjusted record di 851 milioni (+32,1%), sopra i 793 milioni attesi dal consensus. Ha poi alzato le previsioni per la seconda volta nell'anno, anche grazie al contributo di Atkore, che sarà consolidata negli ultimi due mesi del 2026. Il debito netto è sceso a 2.857 milioni dai 4.318 milioni di un anno prima. L'utile del trimestre è invece calato del 31,4% a 408 milioni, perché nel 2025 aveva beneficiato della plusvalenza sulla cessione di YOFC. Il titolo resta volatile: dopo la chiusura a 114,90 euro del 29 ottobre era sceso fino a 104,9 euro. Oggi perde l'1,48% a 110,15 euro.



Saipem: il punto più fragile del paniere - Con ogni probabilità sarà Saipem a determinare l'andamento worst of. In meno di un mese il titolo ha perso circa il 9%, frenato dal calo del petrolio, dal timore che la fusione con Subsea7 slitti al 2027 e dal taglio della guidance di luglio. Sul fronte della fusione con Subsea7, l'antitrust brasiliano CADE ha dato il via libera definitivo a Saipem7, a condizione che venga ceduta la nave Seven Borealis. L'appuntamento decisivo è il 18 novembre, con i conti del trimestre. In vista dei risultati, BofA ha confermato la raccomandazione Buy con un prezzo obiettivo di 5,50 euro[21]. Oggi il titolo scambia a 4,307 euro (-0,46%).



Scenari a scadenza

A titolo puramente indicativo, se i valori iniziali coincidessero con i prezzi di oggi, la barriera al 60% cadrebbe in area 8,80 euro per Banco BPM, 15,38 euro per Eni, 66,09 euro per Prysmian e 2,58 euro per Saipem. Gli scenari sono tre. Nel primo scatta il rimborso anticipato in una delle date mensili: l'investitore riceve 100 euro più i premi. Nel secondo il certificato arriva a scadenza (valutazione finale il 19 ottobre 2028, pagamento il 26 ottobre) con il titolo peggiore pari o superiore al 60%: si incassano 100 euro più l'ultimo premio ed eventuali arretrati. Nel terzo il peggiore chiude sotto barriera e il rimborso segue la performance del sottostante peggiore con un ribasso del 50% si riceverebbero 50 euro. In teoria, se il certificato restasse in vita fino a scadenza e pagasse tutti i 24 premi mensili, l'incasso complessivo sarebbe di 41,52 euro lordi.



Riepilogo finale

Il DE000UR4DMQ1 unisce una cedola elevata a una barriera profonda osservata solo a scadenza. Il rendimento potenziale va però letto alla luce del rischio worst of: il risultato dipende dal titolo più debole, oggi plausibilmente Saipem, esposta al prezzo del petrolio e all'esito della fusione. La varietà dei settori offre una certa diversificazione, ma Eni e Saipem dipendono entrambe dal ciclo petrolifero e tendono quindi a muoversi insieme. Vanno considerati anche il rischio emittente, gli stacchi dei dividendi e un prezzo di acquisto oggi sopra il nominale. Nel breve periodo le date da seguire sono i conti di Saipem del 18 novembre, la prima rilevazione del 19 novembre e gli sviluppi della trattativa tra Crédit Agricole e Banco BPM.



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