Banco BPM-Credit Agricole, Meloni sul golden power: lo vedremo nelle prossime settimane

(Teleborsa) - Il governo
italiano deciderà nelle prossime settimane se esercitare il golden power
sulla proposta di integrazione tra Banco BPM
e Crédit Agricole Italia. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando alla Fiera di Bologna per visitare l'EIMA.
"Questo lo vediamo nelle prossime settimane. Noi facciamo sempre quello che dobbiamo fare, quello che la legge ci impone di fare
, per quelle che sono le nostre prerogative per la difesa dell'interesse nazionale", ha dichiarato la premier, secondo quanto raccolto dall'ANSA, a chi le chiedeva dell'esercizio del golden power. "Come abbiamo fatto in passato, faremo anche in futuro. Vale per tutti", ha aggiunto.
La normativa sul golden power consente al governo di bloccare o porre condizioni a operazioni che riguardano asset strategici
, compresi quelli del settore finanziario. Lo scorso anno il governo aveva imposto condizioni rigide per l'autorizzazione dell'acquisizione di Banco BPM da parte di UniCredit
, che ha attribuito al governo la responsabilità della sua decisione di abbandonare l'operazione.
Ieri Crédit Agricole
ha proposto
a Banco BPM di avviare una trattativa per una fusione con la sua controllata italiana. Dall'operazione nascerebbe il terzo gruppo bancario del Paese
, con 6,5 milioni di clienti e oltre 2.300 filiali. Il gruppo francese salirebbe dall'attuale 29,6% a circa il 45% del capitale della società risultante, senza lanciare un'OPA.
Tra le condizioni dell'operazione
, oltre al via libera della BCE e all'approvazione dell'assemblea straordinaria di Banco BPM con il meccanismo del "whitewash", figurano anche le autorizzazioni previste dalla disciplina sul golden power.