Cop31, dall'Ue due iniziative: focus su Mediterraneo e alleanza globale su clima e salute

(Teleborsa) - Alla Cop31 la Commissione europea ha presentato due iniziative. La commissaria per il Mediterraneo Dubravka Šuica ha illustrato, nell'ambito del Patto per il Mediterraneo, la partnership per la transizione pulita, la crescita sostenibile e la resilienza, che sosterrà adattamento climatico, uso sostenibile dell'acqua e tutela della biodiversità. L'iniziativa T-MED, punto di forza del Patto, punta a mobilitare fino a 25 miliardi di euro entro il 2035 per energia pulita e infrastrutture, con la piattaforma di investimento sostenuta da garanzie Ue fino a 4,5 miliardi.



La Commissione sosterrà inoltre l'Unione per il Mediterraneo nell'attuazione del Piano d'azione per il clima 2027-2028, un quadro comune per tradurre gli impegni in progetti finanziabili: giovani e società civile potranno contribuire con proposte tramite una consultazione scritta e workshop tematici nel 2027. "Investendo insieme nella transizione pulita, l'Ue e i partner mediterranei possono creare posti di lavoro, diversificare le forniture energetiche e portare energia pulita a più persone", ha dichiarato Šuica.



Alleanza su clima e salute



Insieme al Wellcome Trust e a finanziatori pubblici della ricerca di cinque continenti, la Commissione ha lanciato la Multilateral Initiative on Climate & Health Research Funding, la prima alleanza globale di finanziatori pubblici e multilaterali dedicata a coordinare la ricerca su clima e salute. L'obiettivo è allineare gli investimenti, ridurre la frammentazione e "trasformare le evidenze in politiche, tecnologie e pratiche" a tutela della salute dalla crisi climatica. Un segretariato finanziato dalla Commissione inizierà a operare a gennaio 2027.



Cinque gli obiettivi: una comunità di ricerca globale più forte, uso ottimale delle risorse, più qualità e rilevanza, percorsi più chiari verso l'impatto, una scienza prioritaria, affidabile e aperta. L'adesione formale sarà aperta a qualsiasi organizzazione che finanzi ricerca su clima e salute. "In un momento in cui il multilateralismo è sotto pressione, uniamo le forze con i finanziatori della ricerca di tutto il mondo", ha dichiarato la commissaria Ekaterina Zaharieva.

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