Creactives, via libera ad aumento di capitale in opzione fino a 2,44 milioni di euro

(Teleborsa) - Il CdA di Creactives Group , società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale per la supply chain, ha esercitato in parte la delega conferita dall'assemblea straordinaria del 27 ottobre 2025. La società ha così deliberato un aumento di capitale in opzione a pagamento e scindibile per massimi 2.439.483,75 euro, sovrapprezzo compreso.



L'operazione prevede l'emissione, anche in più tranche, di massime 4.435.425 nuove azioni ordinarie, offerte agli azionisti nel rapporto di 3 nuove azioni ogni 10 possedute. Il prezzo di sottoscrizione è di 0,55 euro per azione, di cui 0,528 euro a titolo di sovrapprezzo. È stato fissato sulla base di manifestazioni di interesse non vincolanti ricevute da alcuni azionisti. Il termine finale di sottoscrizione è il 30 giugno 2027.



L'aumento rientra nel percorso di rafforzamento patrimoniale e finanziario già avviato dalla società a sostegno della crescita organica e dello sviluppo strategico. I proventi finanzieranno nuovi investimenti nell'innovazione tecnologica e nell'evoluzione della piattaforma proprietaria, in particolare per ampliare gli use case richiesti da partner e clienti internazionali. Serviranno inoltre a migliorare l'organizzazione interna e i processi di vendita, con attenzione all'efficienza e al contenimento dei costi operativi, e a sostenere la gestione del capitale circolante.



Il calendario dell'offerta in opzione e dell'offerta in Borsa dei diritti non esercitati sarà stabilito dall'amministratore delegato e comunicato al mercato. L'avvio è comunque previsto entro il mese di novembre.

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