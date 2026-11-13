Smart Capital, al via aumento di capitale in opzione fino a 5,1 milioni di euro

Il Raccolto si impegna a sottoscrivere 2 milioni

(Teleborsa) - Il CdA di Smart Capital , holding di partecipazioni industriali di tipo permanent capital quotata sull'Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha esercitato la delega residua conferita dall'assemblea straordinaria di novembre 2024. La holding ha così deliberato un aumento di capitale in opzione per un controvalore massimo di 5.101.670,40 euro.



L'operazione prevede l'emissione di massime 3.188.544 nuove azioni ordinarie, offerte agli azionisti nel rapporto di 4 nuove azioni ogni 43 possedute, siano esse ordinarie o a voto plurimo. Il prezzo di sottoscrizione è di 1,60 euro per azione, di cui 1 euro a capitale sociale e 0,60 euro a sovrapprezzo. Considerando anche la limitata liquidità del titolo, il prezzo incorpora un premio dell'11,9% rispetto alla chiusura del giorno precedente la delibera.



I diritti di opzione, pari a 34.276.848, potranno essere esercitati dal 23 novembre al 7 dicembre 2026 e negoziati dal 23 novembre al 1° dicembre 2026. I diritti non esercitati entro la fine del periodo di opzione saranno poi offerti in Borsa.



Il Raccolto S.A.P.A., che detiene circa il 2,98% del capitale e il 2,07% dei diritti di voto, si è impegnato a sottoscrivere nuove azioni per 2 milioni di euro, pari a circa il 39% dell'aumento. Alcuni soggetti terzi si sono inoltre impegnati a sottoscrivere le azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell'offerta in Borsa, per circa 1,4 milioni di euro, pari al 27% circa dell'operazione. Non è previsto alcun consorzio di garanzia o collocamento.



Smart Capital intende utilizzare i proventi per proseguire nel proprio piano di crescita e accrescere la capacità di investimento. In particolare, punta ad ampliare il portafoglio e a rafforzare le quote nelle partecipate di maggiore qualità e con migliori prospettive di crescita.

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