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Crolla a New York Coherent

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York Coherent
Retrocede molto la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,42%.
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