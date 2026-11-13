Milano 10:26
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Dow Jones 12-nov
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Crolla a Piazza Affari Juventus

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Piazza Affari Juventus
In forte ribasso la società operante nel settore del calcio professionistico, che mostra un -6,34%.
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